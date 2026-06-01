İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan pazarda 24 Ocak günü öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinden Umutcan Baba cezaevinde bayram görüşüne çıktı. Katili annesi ve aile üyeleri ziyaret etti.

Ahmet'in katilinin cezaevinde annesiyle sarıldığı anlar gündem oldu. Yasemin Minguzzi evlat acısıyla bayram geçirirken Ahmet'in katilinin annesi oğlu ile hasret giderdiği anları Ahmet Kaya şarkısı ile paylaştı. Paylaşımın altına 'inşallah Ahmet'in ahı sizi yer bitirir, inşallah gün yüzü göremezsiniz, benim evladım böyle bir şey yapsa bunu paylaşmaya utanırdım' gibi tepki dolu yorumlar yağdı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri Berkay Budak ve Umutcan Baba'nın cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda, sanıkların cezaevinde geçirdikleri süre içinde belirgin şekilde kilo aldıkları görülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyledava açıldı.

