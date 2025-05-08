İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.

Cinayetin failinin, pazarda arkadaşlarıyla uzun süre Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı.

24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra yaşamını yitiren İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö.'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

M.A.D. ile A.Ö., polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahıslar, hakimlikçe alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.D ile A.Ö adlı şüphelilerin katil zanlılarıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

PAZARDA ONU ARADILAR

Cinayetin failinin, pazarda suç ortağıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı. O kayıtta saldırganların arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya gelen Minguzzi'yi husumetleri varmışçasına hedef aldığı görülüyor.

Cinayetin öncesindeki görüntülerde cinayetin faili B.B önce arkadaşlarıyla pazarda dolaşırken Mattia Ahmet Minguzzi ile karşılaştı. Üzerine yürüdü ve laf attı.

Taraflar ayrıldı ancak saldırgan takibi sürdürdü. Bu sefer araya esnaf girdi. Grup bir kez daha Minguzzi'nin peşine düştü. Koşarak pazarın her yerinde onu aradılar.

BİRİ BIÇAKLADI, BİR YERDEYKEN TEKME ATTI

Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi arayan çocuğun yerini ise zanlının suç ortağı gösterdi. 15 yaşındaki B.B. koşarak Mattia Ahmet'i bıçakladı. Suç ortağı 16 yaşındaki U.B ise yerde tekme attı. Her şey birkaç dakika içinde gerçekleşti.

Kaçan 2 saldırgan Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştu. Katil, gülerek Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlattı.

Minguzzi cinayetinde iki tutuklama: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 2Minguzzi'nin yerini zanlının suç ortağı gösterdi.

18 yaşından küçük iki zanlı tutuklanmıştı. Bu görüntülerde yer alan ve onlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞTE MAHKEMEDEKİ İFADELERİ

Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.

A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim.'' diye konuştu.

'BEN GELİNCE SUSTULAR'

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:

"4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."

'BEN BIÇAKLADIM, BİR ŞEY OLUR MU?'

Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.

U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:

"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."

B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.

M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.