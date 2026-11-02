Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu'nun, cumartesi günü yoğun bakıma alındığı ve 2 Kasım akşam saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatına ailesinin tekstil sektöründeki faaliyetlerinde başlayan Zorlu, genç yaşlardan itibaren ticaretle uğraştı.

İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıdı ve ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini attı.

1976'da Korteks'i kurarak üretim alanındaki yatırımlarını genişleten Zorlu, 1990'da şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi. 1994'te ise Vestel'i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektörlerine de adım attı.

Ahmet Nazif Zorlu’nun liderliğinde büyüyen Zorlu Grubu; tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Zorlu Grubu’nun öne çıkan şirket ve markaları arasında Vestel ve Korteks yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da faaliyetlerini sürdüren grup, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla iş dünyasının önemli kuruluşları arasında bulunuyor.