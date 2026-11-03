82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, arkasında farklı sektörlere yayılan büyük bir iş grubu bıraktı. Elektronikten tekstile, enerjiden gayrimenkule kadar uzanan Zorlu Grubu bünyesinde Türkiye'nin yakından tanıdığı çok sayıda şirket ve marka faaliyet gösteriyor.

VESTEL VE REGAL ELEKTRONİKTE ÖNE ÇIKIYOR

Zorlu Holding'in en bilinen faaliyet alanlarından biri elektronik ve beyaz eşya sektörü. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, grubun bu alandaki önemli şirketleri arasında yer alıyor.

Televizyon, elektronik ürünler ve beyaz eşya üretimiyle tanınan Vestel'in yanı sıra Regal ve girişim yatırımlarına odaklanan Vestel Ventures da grubun faaliyetleri arasında bulunuyor.

TAÇ, LİNENS VE VALERON TEKSTİLDE

Zorlu Grubu'nun köklü faaliyet alanlarından biri de tekstil. Özellikle ev tekstili sektöründe geniş bir tüketici kitlesine ulaşan Taç, Linens ve Valeron markaları grubun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Pierre Cardin markalı ev tekstili ürünleri de bu alandaki faaliyetler kapsamında bulunuyor.

ENERJİDE ZORLU ENERJİ VE ZES

Grup, enerji sektöründe de önemli yatırımlara sahip. Zorlu Enerji, enerji üretimi ve hizmetleri alanında faaliyet gösterirken ZES (Zorlu Energy Solutions) ve electrip elektrikli araç şarj hizmetleriyle öne çıkıyor.

Bu yatırımlar, Zorlu Grubu'nun enerji ve elektrikli mobilite alanındaki faaliyetlerini oluşturuyor.

ZORLU CENTER VE PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ

Zorlu Gayrimenkul, grubun gayrimenkul sektöründeki yatırımlarını yürütüyor. İstanbul'daki Zorlu Center ise alışveriş, yaşam ve iş alanlarını bir araya getiren projeler arasında bulunuyor.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de konserlerden tiyatro gösterilerine uzanan etkinlikleriyle grubun kültür-sanat alanındaki yatırımları arasında yer alıyor.

TURİZM, HAVACILIK VE FİNANS DA VAR

Zorlu Grubu'nun faaliyet alanı bunlarla sınırlı değil. Turizm, havacılık ve finans sektörlerinde de şirketleri bulunuyor. Jules Verne, Zorlu Air, Zorlu Grand Hotel ve Zorlu Faktoring, grubun farklı alanlardaki faaliyetleri arasında sıralanıyor.

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından gündeme gelen bu şirket ve markalar, Zorlu Grubu'nun yıllar içinde farklı sektörlere yayılan iş hacmini ve Türkiye ekonomisindeki yerini ortaya koyuyor.