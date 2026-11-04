Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, cenaze töreninde eşine veda ederken, "Bırakıp gitti beni" sözleriyle duygulandırdı.





ABDURRAHİM ALBAYRAK SON ANISINI ANLATTI

Cenazeye katılan isimlerden Abdurrahim Albayrak da Ahmet Nazif Zorlu ile yaşadığı son anıyı paylaştı. Albayrak, "Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekânı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Şenol Güneş, Bülent Eczacıbaşı ve Raif Dinçkök gibi iş dünyasından önemli isimler de katıldı.