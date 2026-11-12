Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Olgun Zorlu seçildi. Holdingden yapılan açıklamaya göre, 2022'den bu yana yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüten Zorlu, görevi Ahmet Zorlu'nun vefatının ardından devraldı.

Tekstil ve işletme alanında yükseköğrenim gören Olgun Zorlu, 1988'de Zorlu Grubu'nda çalışmaya başladı. Grubun farklı sektörlerdeki şirketlerinde yönetim kurulu düzeyinde sorumluluk üstlenen ve uluslararası pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerine liderlik eden Zorlu, 1998'de holdingin yönetim kuruluna katıldı.

“BU KÖKLÜ MİRAS BUNDAN SONRA DA YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olgun Zorlu, Ahmet Zorlu'dan devraldığı mirası geleceğe taşıma sorumluluğuyla görevini yürüteceğini belirtti. Ahmet Zorlu'nun girişimci ruhu, azmi ve ülkeye değer katma kararlılığının grubun gelişimine yön verdiğini ifade eden Zorlu, şunları söyledi:

“Onursal Başkanımız Zeki Zorlu ile Ahmet Zorlu'nun birlikte temellerini attıkları, vizyonlarıyla büyüttükleri grubumuzun değerleri, bugün de en güçlü dayanağımız. Bu köklü miras bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.”

Tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilite, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren grubun 70 yılı aşkın sanayi birikimine ve teknoloji yetkinliklerine işaret eden Zorlu, bunların geleceğe dönük adımlarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

ÜRETİM, İHRACAT VE YENİ İŞ MODELLERİ VURGUSU

Olgun Zorlu, önceliklerinin üretim ve ihracattaki konumlarını korurken grubun güçlü olduğu alanlarda yeni iş modelleriyle rekabetçiliği artırmak olduğunu belirtti. Farklı sektörlerdeki deneyimlerinden yararlanarak katma değerli ürün ve hizmetlere, verimliliğe ve yenilikçiliğe odaklanacaklarını aktaran Zorlu, şöyle devam etti:

“İnsan kaynağı, kurum kültürü ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlarımızı sürdürerek kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz. Küresel gelişmeleri, riskleri ve fırsatları uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirecek, kararlarımızda veriyi, uzmanlığı ve ortak aklı esas alacağız.”

Grubun en büyük gücünün köklü değerleri, kurumsal birikimi ve insan kaynağı olduğunu vurgulayan Zorlu, profesyonel yönetim ekiplerinin deneyimine ve liderliğine, çalışanların bilgi birikimine ve fikirlerine güvendiğini ifade etti. Zorlu, Ahmet Zorlu'nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” ilkesini yaşatarak üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.