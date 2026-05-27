TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da, 29 Mayıs 2024'te yapılan kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle somut adımlar atılamadı. Son dönemde ise İzmir temsilcisiyle Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği öğrenildi. Daha önce 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle ismi anılan iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, son dönemde İstanbul'da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile iki kez bir araya geldiği belirtildi. İş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını verdiği kaydedildi. İzmir ekibinin ligde kalmasının ardından Çebi ve Kanlı'nın yeniden bir araya geldiği, ancak toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

1 MİLYAR TL BORCU VAR

Öte yandan, 1 milyar TL borcu bulunan Altay'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, İzmir'de maddi gücü yüksek dört iş insanını yönetiminde yer almaları konusunda ikna ettiği de gelen haberler arasında.

Türkiye’nin 112 yıllık köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig'de yer alıyor.