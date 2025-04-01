Yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına halkın yüzde 81'nin itiraz ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

*Bugün 650 bin seçmeni olan Esenyurt’ta seçime katılan yurttaşlarımızdan her iki kişiden birinin oyunu alarak Belediye Başkanı seçilmemin birinci yıl dönümü. Bugün aynı zamanda Esenyurt halkının iradesi gasp edilerek tutuklanmamın ve bir bürokratın Esenyurt’a getirilip kayyım olarak atanmasının üstünden de tam 5 ay geçti.

"HALKIN TEVECCÜHÜNE KİMSE EL KOYAMAZ"

*Ancak bu günlerin geçeceğini, buradan çok daha güçlü çıkacağımızı biliyorum. Bedenimizi hapsedebilirler ama ruhumuzu asla. Yasaları çiğneyerek Belediyeye kayyım atayabilirler ama halkın sevgisine, ilgisine, teveccühüne kimse el koyamaz. Bizim 7 ay gibi kısa bir sürede yıllara sığacak hizmetler yaptığımız tüm Esenyurtlu hemşehrilerimizin malumudur.

*O yüzden yapılan bu haksız ve hukuksuz işlemlere halkımızın yüzde 81’i itiraz ediyor, bu operasyon kamuoyu vicdanında şimdiden mahkum olmuştur. Elbet gün gelecek; hak, hukuk, adalet yerini bulacak ve Esenyurt halkı hak ettiği hizmetlerle buluşacaktır. Demokrasi mücadelesi onurlu bir mücadeledir.

*Her şey geçer geriye hikayesi kalır insanın. Önemli olan bu hikayenin onurlu anılacak olmasıdır. Bizler anlatacağımız hikayenin onuru için bedel ödüyoruz.

*Ben, içerde aynı zamanda Esenyurt halkının bana duyduğu güvenini yere düşürmemek için de direniyor, mücadele ediyorum. Bu mücadelenin gelecekte hizmet temelinde eşitlik, özgürlük ve adaletle taçlanacağına olan inancım tamdır. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle, hepinizi Silivri’den selamlıyorum.