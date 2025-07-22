Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklu bulunduğu Kent Uzlaşısı davasında 258 gün sonra tahliyesine kararı verildi.

Ancak başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle tahliye olamadı.

"BAHÇELİ İTİRAZ EDİYOR" İDDİASI

Özer, T24'ten Cansu Çamlıbel'e sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların sürece zarar verdiğinin Bahçeli'nin de farkında olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

"AKP bugün için devlete hakim görünüyor. Hatta bu sebeple parti devleti kavramsallaştırılması kullanılıyor. Öte taraftan tersi de mümkün. Çünkü AKP devleti değiştirme iddiası ile iktidara geldi ama güçlendikçe devleti değiştirmek yerine kendi kendisi değişti ve devletçi oldu. FETÖ darbe girişiminden sonra sayın Bahçeli’nin sürece dahil olması ile AKP bu krizi atlattı ve MHP’nin yardımıyla krizi fırsata çevirdi sistem değişikliğine giderek, kendine göre tahkim etti. Yani MHP ile birlikte bir devlet bloğu oluşturarak yönetti. Hatta Ergenekon’dan tutuklattıkları bazı kişi ve partilerle müttefik oldular.

Fakat gelinen noktada, özellikle barış sürecinin yürütülüş biçimi, Bahçeli ile aralarındaki yaklaşım farkını ortaya çıkardı. Bahçeli barış sürecinin nihayete erdirilmesinde daha istekli, daha samimi ve kararlı davranırken AKP ve sayın Erdoğan işi yavaştan aldılar.

Adeta bir ‘bekle gör’ politikası uyguladılar. Ayrıca Bahçeli, CHP’ye ve belediyelerine karşı yürütülen siyasi operasyonların barış sürecine zarar verdiğinin farkında ve buna kendi çapında ittifakı bozmayacak ölçüde itiraz ediyor."