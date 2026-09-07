Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i MHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Bahçeli ile Özer arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin gündemindeki barış süreci ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özer, "Terörsüz Türkiye" sürecinde sorumluluk almaya devam edeceklerini vurguladı.

Ahmet Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli ile içinden geçtiğimiz barış sürecini bütün yönleri ile değerlendiren çok kıymetli bir görüşme gerçekleştirdim.

Onurlu ve kalıcı bir barışın gerçekleşmesi, adaletin ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla ihya olması için üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."