Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kent Uzlaşısı kapsamında açılan davada tutuklanmış ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Özer'in yerine Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.
Özer dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etmişti.
Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan mahkeme Özer'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.
Kararda, Özer hakkında Kent Uzlaşısı davasından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.
Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına dair işlemde 'hukuka aykırılığın bulunmadığı' kaydedildi.