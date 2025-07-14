Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'kent uzlaşısı' davasında tahliye kararı verildi. Kararı duyan Ahmet Özer'in avukat kızı Seraf Özer ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mahkeme salonu önünde böyle kucaklaştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı davadan tahliye edilmesine karar verildi ancak Özer başka bir davadan “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla da tutuklu bulunduğundan cezaevinden çıkamayacak.

Duruşmaya Özer'e destek için Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çok sayıda CHP'li milletvekili katıldı.

KENT UZLAŞISI DAVASINDAN TAHLİYE KARARI

Ahmet Özer'e adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi. Özer'in 21 Ocak'ta Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam edecek.

Tahliye edilen Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, ve Dilek Kaya İmamoğlu tahliye kararının ardından mahkeme salonunun önünde kucaklaştı.