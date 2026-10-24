Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tarsus Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bürokratlarla görüştü.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Özer, Seçer ve Özyiğit’in sağlıklarının ve morallerinin yerinde olduğunu söyledi. İki başkanın dışarıdaki dostlarına ve arkadaşlarına selamlarını ilettiğini aktardı.

“TUTUKSUZ YARGILANMAYA BAŞLAMALARINI TALEP EDİYORUZ”

Özer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz de buradan Tarsus'tan cezaevinin önünde hak, hukuk ve adaletin bir an önce tecelli etmesini ve bu başkanlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını ve bir an önce de tutuksuz yargılanmaya başlamalarını talep ediyoruz.”

Bu talebin bütün Mersin halkının da talebi olduğunu söyleyen Özer, Tarsus’ta ve diğer yerlerde tutuklu bulunan tüm seçilmişlere ve belediye başkanlarına en yakın zamanda özgürlük diledi.