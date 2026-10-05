Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, sabah saatlerinde gerçekleştirilen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Saymadi, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İŞ YERİMDE HİÇBİR SUÇ UNSURU BULUNMADI"

Gözaltı ve tutuklama sürecine ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Saymadi, işletmeciliğini yaptığı iş yerinde Narkotik Şube polisleri tarafından detaylı bir arama yapıldığını belirtti.

Arama sonucunda herhangi bir uyuşturucu madde ya da suç teşkil eden unsur tespit edilmediğini vurgulayan Saymadi, kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan bir konu gerekçe gösterilerek tutuklandığını ifade etti.

Saymadi açıklamasında şunları kaydetti.

"Fon vurgununa istinaden TİP milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında attığı tweetlerden sonra, 'Ankara Kuşu' adlı hesap Ahmet Şık ile olan yakınlığımıza istinaden hem beni hem de işletmecisi olduğum Kadim Meyhane’yi hedef göstermişti. Bunun üzerine, hakkımda iş yerimde uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığıma dair ihbarda bulunulmuş. Savcılık da bu ihbarı dikkate alarak 03 Ekim Cumartesi günü saat 23:00’te iş yerimin aranması talimatı vermiş. İş yerimdeki aramada herhangi bir şey bulunamadı, personelimizde ve hatta müşterilerimizde bile herhangi bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen gözaltına alındım; kan, idrar ve saç örneği verdim. Bunlar da temiz çıkacaktır. Bugün ise hiç ilgim olmayan bir meseleyle (TCK m. 190) ilgili tutuklandım. Bizim uyuşturucuya karşı tavrımız nettir. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele ederken hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’i saygıyla anıyor, uyuşturucu ile mücade eden tüm devrimcileri selamlıyorum. Takdir halkımızındır."

'AHMET ŞIK İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Saymadi'nin partisinden yapılan açıklamada ise, Saymadi'nin TİP milletvekili Ahmet Şık ile ilişkilendirilmeye çalışıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada "Son günlerde işyerinin iktidar yanlısı sosyal medya hesaplarınca hedef gösterilerek TİP Milletvekili Ahmet Şık ile ilişkilendirilmeye çalışılması ve hemen ardından Narkotik Şube tarafından arama yapılması da bu tablodan bağımsız düşünülemez. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, Ahmet Saymadi ve işyeri üzerinden Ahmet Şık’a uzanan bir itibarsızlaştırma ve kriminalizasyon girişimine ilişkin soru işaretlerini daha da büyütmektedir. Sosyalistleri, devrimcileri ve muhalifleri hedef göstererek; gözaltı, tutuklama ve kriminalizasyon politikalarıyla siyasal ve toplumsal mücadele alanını daraltamayacaksınız. Yoldaşımız Ahmet Saymadi suçsuzdur, derhal serbest bırakılsın" denildi.