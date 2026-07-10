Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören şair Ahmet Telli, hayatını kaybetti.

Usta şairin vefat haberini Devrimci 78'liler Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada, "Usta şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettik. Türkiye'nin ve şiirimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Federasyon, şair Ahmet Telli'nin, 8 Temmuz'da entübe edildiğini açıklanmıştı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibarıyla entübe edilmiştir.

Devrimci 78'liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz."

AHMET TELLİ KİMDİR?

2 Aralık 1946'da Çankırı'da dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara Atatürk Lisesi'nde Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde eğitim verdiği dönemde sıkıyönetim komutanlığınca tutuklandı ve görevine son verildi. Türk Ceza Kanunu'nun dönemin 141, 142 ve 146. maddeleri kapsamında sıkıyönetim mahkemesinde yargılandı. 141 ve 146. maddelerden beraat eden Telli, Cigerhun'un şiirleri üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle 1980 yılında 142. maddeden kısa bir süre hüküm giydi. Hüküm süreci boyunca işkence gördü. 1993 yılında mahkeme kararıyla mesleğine iade edilen Telli, aynı yıl emekli oldu.

Yayıncılığın birçok alanında çalışan Ahmet Telli, toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi. İlk şiiri 1961 yılında yayımlandı. Hüznün İsyan Olur adlı kitabı 1980 yılında Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'ne, Saklı Kalan adlı eseri 1982 yılında Yazko Şiir Özendirme Ödülü'ne layık görüldü. 2010 yılında yayımlanan Nidâ kitabı ise 2011 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazandı.

Şiir Kitapları

Yangın Yılları (1979)

Hüznün İsyan Olur (1979)

Dövüşen Anlatsın (1980)

Saklı Kalan (1981)

Su Çürüdü (1982)

Belki Yine Gelirim (1984)

Çocuksun Sen (1994)

Kalbim Unut Bu Şiiri (Seçmeler, 1994)

Barbar ve Şehlâ (2003)

Nidâ (2010)

Bakışın Senin (2016)

Veda Divanı (Toplu Şiirler 1966-2016, 2018)

Gidersen Yıkılır Bu Kent (Seçmeler, 2022)

Arkadaşlık Günleriydi (2023)

Yazıları

Ben Hiçbir Şey Söylemedim (2001)

Sulara mı Yazıldı (2001)

Buradayım Sözümde (2005)

Neylersin (2013)

SöyleSen (Söyleşiler, 2015)

Görsen (Plastik Sanatlar Yazıları, 2016)

Öyküleri

Arkadaşlık Günleriydi