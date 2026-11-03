Hakkında açılan dava kapsamında 4 Kasım 2024’te görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevlendirme süresi yeniden değerlendirildi. Amidahaber’de yer alan habere göre kayyum yönetiminin görev süresi 4 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı. Böylece Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi görevine devam edecek.

BAHÇELİ’DEN “AHMETLER MAKAMA” ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat 2026’da partisinin grup toplantısında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, konuşmasında, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, Ahmet Türk’ün görevine dönmesi yönünde daha önce de birkaç kez çağrı yapmıştı.

AHMET TÜRK: BEKLENTİM YOK

Ahmet Türk, ekim ayında kayyum uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada belediye başkanlığı görevine dönme konusunda kişisel bir beklenti veya talebinin bulunmadığını belirtmişti. Türk, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu konuda bireysel olarak belediye başkanlığıyla ilgili çok fazla da bir beklenti veya bir talebim yok. Ama halk iradesine ipotek konulduğu için bu ipoteğin kalkmasının mücadelesini veriyoruz. Haksız bir uygulama. Halk iradesinin ortaya çıkması, demokratik bir düzenin, sistemin oluşması konusundaki mücadelemizi sürdürüyoruz.”