Aylardır kamuoyunda tartışmalara neden olan ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.



Düzenleme için yapılan AKP-MHP-DEM görüşmelerinde orta yol bulunamazken, 'örgüt suçları' kapsamında anlaşmaya varılamaması nedeniyle infaz düzenlemesinin kapsamı oldukça sınırlı tutuldu.

BAHÇELİ 'BÖYLE BİR YOLA GİRMEZDİM' DEDİ



İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmede, Bahçeli'nin "Eğer siyasi hesaplar yapsaydım bugün böyle bir çağrı yapmazdım. Böyle bir yola girmezdim. Ama Ortadoğu'ya baktığımızda, dünyaya baktığımızda, Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda, Kürt ve Türk kardeşliğini biz gerçekleştirmek zorundayız" dediğini aktardı.

'ENDİŞELERİMİZ BÜYÜDÜ'



Türk, yeni infaz paketini eleştirerek, "Hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü" dedi.

Ahmet Türk yeni infaz paketine dair de şunları söyledi:

"Eleştiriler var, hatta güvensizlik var. Bunların samimi olmadığı konusunda. Aslında biz bu samimiyeti gördük. Ama açıkça söylemek gerekir ki, son dönemde özellikle bayramdan önce beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadığı için endişelerimiz büyüdü. Ama inanıyorum ki bu süreç, yine devam eder. Ama bugün ortaya koydukları infaz yasası ve bu infaz yasasında hiçbir şeyin olmaması, beklentilerimize yanıt vermeyecek bir noktada olması, bizlerde bir hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki, Ekim ayında beklentilerimize yanıt verecek bir sürecin başlamasıdır."







