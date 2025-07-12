Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine resmen girmesiyle birlikte gözler, kayyum atanan belediyelere çevrildi. DEM Partili belediyelere yönelik kayyum uygulamalarının geleceği tartışma konusu olurken, yerine üçüncü kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BÖYLE BİR ŞEY İSTEMEM'

Kısadalga’dan Kemal Göktaş’a konuşan deneyimli siyasetçi, kayyumların geri çekilmesi ve seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi olasılığına ilişkin soruya açık bir mesaj verdi.

Ahmet Türk, “Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyumlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyum uygulamaları kaldırılmalı,” ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk’ün bu çıkışı, kayyum meselesine sadece DEM Partisi perspektifinden değil, ilkesel bir zeminden yaklaştığı şeklinde yorumlandı. Türk, demokratik temsilin güçlenmesi ve yerel yönetimlerin özerkliğinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, kayyum uygulamalarının selektif değil, sistematik bir yaklaşımla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilindiği üzere, özellikle son yıllarda Güneydoğu’daki bazı belediyelere terör bağlantısı gerekçesiyle kayyum atanmış; bu uygulama hem iç politikada hem de uluslararası alanda tartışmalara yol açmıştı. "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ilan edilmesiyle birlikte, yeni dönemde kayyum uygulamalarının devam edip etmeyeceği önemli bir gündem maddesi haline geldi.