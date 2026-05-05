DEM Partili Ahmet Türk, görevden alınmasının ardından yerine kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile bir araya geldi. Vali Akkoyun, Türk’ün yanına gelerek tokalaştı.
YAN YANA MAÇ İZLEDİLER
Türk ve Akkoyun, Mardinspor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan futbol müsabakasını tribünde yan yana takip etti.
Mardin’de “terör” soruşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine iki ay daha devam edecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayındaki grup toplantısında, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ahmet Türk, üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında 10 yıl hapis cezası çıkınca görevden alındı ve yerine kayyım atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun tarafından yönetilmeye devam ediyor.