Ahmetcan Kaplan’In Ajax macerası sona eriyor… Ajax'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinden ayrılıyor… Ajax Teknik Direktörü Heitinga, Ahmetcan Kaplan'ın başka bir kulübe transfer olacağı için Mechelen ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.
Transfer görüşmelerinin Galatasaray ile yapılacağı öğrenildi… Sarı kırmızılılar bu hafta Ahmetcan Kaplan'ın temsilcisiyle görüşecek. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
2022 yazında Trabzonspor'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Kaplan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyememişti. Geride kalan iki sezonda A takımda 25 maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev aldı.