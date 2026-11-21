Hatay'da dört aydır kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan Bezar'ın sevgilisi M.K. ile E.C.K.'nin cinayetten bir süre sonra nikah kıydığı öğrenildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Bezar'ın Antakya ilçesine geldiği ve ardından kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Bezar'ın, daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K., ifadesinde sevgilisi Bezar'ın dört ay önce kendisiyle görüşmek için Antakya'ya geldiğini söyledi. M.K., diğer sevgilisi E.C.K.'nin durumu öğrenmesi üzerine tartışma yaşandığını beyan etti.

ASİ NEHRİ'NDE CESET BULUNDU

Soruşturmada, E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedini bir varilde yakmaya çalıştıkları ve kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

M.K.'nin ardından, E.C.K. ve N.D.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Asi Nehri'nde dalgıç polislerin yaptığı aramada, çuval içinde yanmış ve bütünlüğü bozulmuş bir insan cesedi bulundu. Cesedin Ahmet Nuri Bezar'a ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., E.C.K., M.Y., Y.D. ve M.N.Y. hakimlikçe tutuklandı. N.D. ile A.B. ise serbest bırakıldı.