YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Özata Denizcilik merkezli fon soruşturmasına ilişkin “AKP ve siyasi sermaye ağı”, “AKP bürokrasi ve cemaat ağı” ile “AKP atamaları ve denetim ağı” başlıklarının yer aldığı grafikler paylaştı. Emir, fon ve borsa üzerinden yaşandığını öne sürdüğü skandalı, birbirine bağlanan 6 ana kol üzerinden anlattı. Emir’in grafiklerinde ilk sırada, 8 Nisan’da hisse alıp eylül başında satış yaparak yaklaşık 2 milyar lira kazanç sağladıkları iddia edilen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya yer aldı.

Skandala uzanan kollar

İkinci kolda Özata Denizcilik, İskender Balcı, şirket yöneticileri ve tersane bağlantıları ele alındı. Üçüncü kolda Tera ve Pusula Holding ile Destek Faktoring’in büyüme oranlarına, dördüncü kolda ise kapalı TLY fonu ve bazı bürokratlara ilişkin iddialara yer verildi. Beşinci kolda cemaat, özel jet ve araç devirleri üzerinden çeşitli iddialar aktarılırken, son bölümde SPK, Hazine ve MASAK’a yönelik denetim tartışmaları ile “silinen SPK taslağı” iddiası gündeme getirildi. Emir, grafiklerde yer alan iddiaları alt grafiklerle de ayrıntılandırdı.