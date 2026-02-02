Ahu Aysal Kerimoğlu, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektife yansıdı. Mağaza çıkışı konuşan Kerimoğlu, "Alışverişe geldim, hayatımın bu dönemini keyifle geçiriyorum. Bol bol seyahat ediyorum, Karayipler'den geldim, şimdi de İtalya'ya gideceğim" dedi.

"PARAM VAR, KOCAM YOK, KEYFİM YERİNDE"

41 yıllık eşi Ünal Aysal'la 2008'de yollarını ayıran ünlü sosyetik, "Başka ne yapayım, kocam yok, çocuklar evde. Herkes evli, çoluğu çocuğu var, ben tek başımayım. Param var, pulum var, keyfim yerinde" diyerek espri yaptı.

Eski eşi Ünal Aysal'a Kuruçeşme'de bulunan oteli devretmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Kerimoğlu, şunları söyledi:

"ORAYI KOCAMA HEDİYE ETMİŞTİM"

"Ben her şeyi yaşadım, mezara taşıyamayız. Hiç üzülmüyorum, o bir zamandı ve geçmiş geçmişte kaldı."

"Hiçbir hak talep etmeden orayı kocama hediye etmiştim, işleri yolunda gitmeyince çok üzülmüştüm, oteli verirsem düzeltir diye düşünmüştüm ama olmadı."

"Olsun, canı sağ olsun. Sağlığım yerinde, her şey yolunda."