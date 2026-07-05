Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, katıldığı programda hem çocukluğunu hem de annesinden kalan mirası anlattı. Calvin'in "Hiç çalışmasam da olur" sözleriyle annesinden kalan mirası anlatırken, gizemini koruyan vasiyet açıklaması da dikkat çekti.

MİAMİ'DE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ardından mirası yeniden gündeme geldi. Konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan kızı Anjelik Calvin, çocukluk yıllarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

23 YAŞINA KADAR BEŞ DADIYLA BÜYÜDÜ

Calvin, 23 yaşına kadar beş dadıyla büyüdüğünü, hafta içi ve hafta sonu için ayrı şoförleri bulunduğunu, özel helikopterler ve teknelerle seyahat ettiklerini anlattı.

''OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI''

Programda yöneltilen "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusunu yanıtlayan Calvin, "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Alın teri ile ekmeğini kazanan bir kadındı, o hanede çok kişi yiyip içti. Şimdi ben onun ekmeğini yiyorum." ifadelerini kullandı.

''EN DEĞERLİ MİRASI''

Annesinden kalan en değerli mirasın yalnızca maddi varlıklar olmadığını da vurgulayan Calvin, kendisine Kur'an-ı Kerim ve dualar bıraktığını belirtti.

Anjelik Calvin, açıklamalarının devamında annesinin bir vasiyeti bulunduğunu ifade ederek, "Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum." dedi. Calvin'in sözünü ettiği vasiyetin içeriğine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.