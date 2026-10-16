Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD’nin Florida eyaletinde, kızının evinde hayatını kaybetti. Annesinin kaybının ardından zor bir dönem geçiren Anjelik Calvin ise bir süre sonra Türkiye’ye döndü.

Annesinden kalan mirası ve sinema geçmişini korumak için hukukçularla görüşmeler yapan Calvin’den bu kez kendi kariyerine ilişkin bir haber geldi. ABD’deki mesleğine yeniden dönmek isteyen Anjelik Calvin, gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

POLİSLİK MESLEĞİNE GERİ DÖNÜYOR

ABD’de özel harekât polisi olarak görev yapan Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından mesleğine ara vermişti. Florida’daki görevine dönmek isteyen Calvin’in, yeniden çalışabilmek için gerekli işlemleri başlattığı belirtildi.

“OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI”

Anjelik Calvin, daha önce konuk olduğu bir programda annesi Ahu Tuğba’dan kalan miras hakkında da konuşmuştu. Annesinin kendisine önemli bir miras bıraktığını belirten Calvin, emlakları ve farklı gelir kaynakları bulunduğunu söylemişti.

Vasiyetin ayrıntılarını ise sürpriz olarak sakladığını dile getiren Calvin, annesinden kalan manevi mirasın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulamıştı.

Calvin, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası bana Allah’ı tanıtan, Kur’an-ı Kerim’i öğreten bir annenin çocuğu olmak.”