Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Ahu Tuğba’nın vefatının ardından kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesi sürecinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Calvin’in sözleri, hem sanat camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yummuştu. 69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. Ahu Tuğba’nın ardından kızı Anjelik Calvin, cenaze sürecinde yaşananlara dair sitem dolu ifadeler kullandı.

''YEDİRİP İÇİRDİĞİ İNSANLAR CENAZEYE BİLE GELMEDİ''

Calvin, annesinin yıllarca yanında olan bazı kişilerin cenazeye katılmadığını belirterek, “Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı” dedi.

''ANNEM MORGDAYKEN...''

Açıklamalarında yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Calvin, “Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı” ifadelerini kullandı.

''ANNEMİN BÜTÜN ESKİ KOCALARINI ALAN BİR KADIN VAR''

Calvin ayrıca annesinin çevresine dair sert sözler sarf ederek, “Annemin bütün artıklarını, eski kocalarını alan bir kadın var… Tabi yılanlar ordusu bir piyasa” sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.