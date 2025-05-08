

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 20 ay süren evliliklerini 2013 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti.

Yılmaz, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz'ın talebinin reddedilmesini istemişti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 10 bin dolarlık nafakanın Türk Lirası'na çevrilmesine ve aylık 70 bin TL olarak ödenmesine karar vermişti. Daha sonra ise İstanbul Bölge Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Önceki gün bir davette ortaya çıkan Ahu Yağtu, gazetecilerin "Cem Yılmaz'la arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusuna "Özel konular bunlar, konuşmak istemiyorum" dedi.

Yağtu nafakayla ilgili de "O konu kapandı. Her şey netleşti" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM 'BABA DOĞRU MU?' DİYE SORDU"

Ünlü komedyen nafaka krizini bir gün Zorlu PSM'deki gösterisine taşımıştı. Cem Yılmaz, seyircilerine şunları anlatmıştı:

"Geçenlerde oğlum Kemal internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var."