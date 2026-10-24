CHP ile YENİ Parti arasındaki aidat tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP yönetimi, YENİ Parti’ye geçen milletvekillerine ihtar göndererek 57 bin TL’nin 7 iş günü içinde iade edilmesini istedi. Paranın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde faiziyle birlikte tahsil edilmesi için dava açılacağı bildirildi. BANKAYA YAZI GÖNDERİLMİŞTİ YENİ Parti Lideri Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan hemen önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı göndermiş, milletvekili maaşlarından kesilen aidatların yeniden vekillerin hesaplarına yatırılmasını talep etmişti. Listede adı bulunan 100 milletvekilinin hesabına 57 bin TL yatırıldı. Kılıçdaroğlu yönetimi ise söz konusu paranın iade edilmesini istedi. “SİYASİ PARTİLER KANUNU’NA AYKIRI” DENİLDİ Tartışmanın yeni bir boyut kazanmasıyla CHP, ilgili milletvekillerine ihtar çekti. Kesintilerle oluşan ödeneğin keyfi biçimde kullanılamayacağı vurgulandı. İhtarda, paranın milletvekillerinin hesaplarına yatırılmasının Siyasi Partiler Kanunu’nun 61 ve 63’üncü maddeleri ile Grup İç Yönetmeliği’nin 78’inci maddesine aykırı olduğu belirtildi. 7 İŞ GÜNÜ SÜRE VERİLDİ CHP, 57 bin TL’nin ihtarın tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde iade edilmesini talep etti. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde paranın faiziyle birlikte tahsili için dava açılacağı bildirildi.

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