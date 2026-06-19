Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde yer alan bir sitede dün akşam saatlerinde maddi anlaşmazlık nedeniyle şiddet olayları yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden ve son 4 aydır apartman aidatını ödemeyen bir bina sakini ile apartman görevlisi arasında sözlü tartışma başladı.
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı arbedede 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine siteye hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından tarafların karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.