Hayat pahalılığı; konut ve kira fiyatları... Türkiye'de giderek derinleşen sorunlara "aidat ücreti" de eklendi.

Bazı lüks sitelerin aidatları kira fiyatlarını geçerken bu durumun insanları taşınmaya zorladığı belirtildi.

2025 verilerine göre sadece İstanbul'da 117 bin kişi yüksek aidatlar nedeniyle oturduğu siteden taşınmak zorunda kalırken bu durum Ankara'da 19 bin 788, İzmir'de ise 10 bin 267 olarak gerçekleşti.

SİTE AİDATLARINDA ARTIŞ YÜZDE 67

Haziran 2024 - Haziran 2025 arasında Türkiye genelindeki site aidatları da yüzde 67.51 oranında arttı.

Muğla'da yüzde 134'ü bulurken İzmir yüzde 74, İstanbul yüzde 68 ve Ankara'da da yüzde 67 olarak gerçekleşti.

'ENERJİ GİDERLERİ DE ÖNEMLİ ETKEN'

SÖZCÜ TV'ye değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Ozan Özen, enerji giderleri ve sosyal tesislerin maliyetlerinin aidatları yükselttiğine dikkat çekerek "Bazılarının ödediği aidatlar yüksek. Çalışanlara giden toplam aidat içerisinde oranı yüzde 55'lerde. Enerji giderlerine de bakmak lazım" dedi.