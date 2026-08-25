Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017 yılından bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuyla ilgili merakla beklenen kararını bugün açıklayacak. Strazburg’daki İnsan Hakları Binası’nda gerçekleştirilecek kamuya açık oturum, saat 10.00’da başlayacak.

"KAVALA v. TÜRKİYE (NO. 2)" DAVASINDA KRİTİK EŞİK

AİHM’in incelediği “Kavala v. Türkiye (no. 2)” davası, Kavala’nın 2019 yılında verilen ilk AİHM kararından sonraki tutukluluk sürecini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılama aşamalarını kapsıyor.

Kavala başvurusunda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ile insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağını düzenleyen maddelerinin ihlal edildiğini savundu. Başvuruda ayrıca, hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını engelleyen AİHS'nin 18’inci maddesinin de ihlal edildiği kaydedildi.

SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

AİHM, 2019 yılında Kavala’nın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirterek derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş, ancak bu karar uygulanmamıştı. Bunun üzerine 2022 yılında Büyük Daire, Türkiye’nin karara uyma yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde ihlal kararı vermişti.

Türkiye’deki yargılama sürecinde ise Kavala, 25 Nisan 2022 tarihinde Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bu mahkumiyet 2023 yılında Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. Büyük Daire, konuya ilişkin son duruşmasını 25 Mart tarihinde Strazburg’da gerçekleştirmişti.