Sahte fatura vurgunuyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’nda 61 hayali ihale yapıldığı belirlendi. Bu ihaleleri “olura sunan” isimlerin Vakıf Başkan yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın olduğu belirlendi.

Halen kaçak durumda olan Vakıf Başkanı Şeref Ateş de bu ihalelere “Olur” verip imzaladı. Göktaş ve Yalçın vakıftaki skandal ortaya çıkınca istifa etmişti.

FİRMALAR SANAL

İhaleler, ofisi bile bulunmayan tek bir kişinin çalıştığı şirkete verildi. “Piyasa incelemesi” adı altındaki araştırmada, fiyatları emsal alınan şirketlerin de aynı kişiye ait “Sanal firmalar” olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın başlangıcında 16 milyon TL olarak tahmin edilen vurgun, 43 milyon 457 bin liraya yükseldi. Hayali ihalelerin listesi ve Teftiş Kurulu raporunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Yunus Emre Enstitüsü ve Vakfı, Anka Kongre A.Ş adlı organizasyon şirketine 5 ay içinde 61 hayali ihale veriyor ve ihaleleri kağıt üzerinde bu şirket kazanıyor. 61 ihaledeki yolsuzluğun boyutu 1 milyon 120 bin 38 doları buluyor ve güncel kurla 43 milyon 457 bin lira. İhaleler göstermelik ve ihaleye girmiş gibi kayda alınan firmalar da hayali, teklif belgeleri sahte” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

SÖZDE TEKLİFLER

“İhaleleri, sözde en uygun teklifi veren Anka Kongre şirketi kazanıyor. İhaleri onaya sunan, onaylayan ve bu evraklar ile banka ödeme talimatlarında imzası bulunan kişiler ve şirket çalışanı kendileri veya başkalarının lehine menfaat temin etmiş.” MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın Yönetiminde iktidara yakın isimlerin bulunduğu Yunus Emre Vakfı’nın merkezi Ankara’da bulunuyor. Aile Bakanı Mahinur Göktaş ve eşi Rahmi Göktaş

CHP’Lİ YAVUZYILMAZ, YUNUS EMRE’NİN ‘HAYALİ İHALELER LİSTESİ’Nİ AÇIKLADI

İhaleye imza verenlerden sadece iki kişi tutuklandı İHALELERDEKI onay belgeleri ve piyasa araştırma tutanaklarında, Almanya’ya kaçtığı belirtilen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, skandal patlak verince istifa eden Başkan Yardımcıları Kutalmış Yalçın ve Rahmi Göktaş ile tutuklu olan Daire Başkanları Murat Çakır ve Safiye Yurduseven’in imzaları var.

HER ihalenin yurt dışı seyahatlerle bağlantılı olduğu ve vakıf adına bu seyahatlere gidecek kişilere THY ve da diğer firmaların o günkü uçak bilet fiyatı 15 bin lirayken 32 bin liralık fatura kesildiği belirlendi. Bazı uçak biletlerinin ise organizasyon kesinleşmeden ve ihale yapılmadan önce alındığı ortaya çıktı.