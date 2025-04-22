Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım tepki çekti. Videoda çocukların da yer aldığı görüntüler nedeniyle tepkiler gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili işlem başlattı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu videoda Gezgin’in erkek çocuklarına “Ben kadınım değil mi?” şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor. Bu paylaşım üzerine Bakanlığın, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Süreçle ilgili hukuki takibin başlatıldığı ve gerekli adımların atılacağı belirtildi.