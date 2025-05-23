Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yerleştirdiği "Aile Yılı Hatırası" yazılı pano sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın dernekleri başta olmak üzere pek çok kadın sosyal medyadan panoyu protesto etti. Panonun üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından asılan pankart ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pankartta "2025 yılında 79 kadın aile içerisinde öldürüldü" ifadeleri yer aldı. Pek çok kadın panoya tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Kon uya ilişkin de resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

MOR BOYA EYLEMİ

Güvenpark’ta da “Aile Yılı Hatırası” panosu protesto edildi. Eylemde mor boya döküldü, basın açıklamasında “Aile yılınız kadın katliamı, çocuk istismarı ve yoksulluk demek!” denildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiklerini açıklamıştı. Erdoğan yapığı açıklamada "Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Yıl boyunca aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.