Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Dünya genelinde 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınavda Türkçe sorularının eleyiciliği ön plana çıktı.

Fatsa ilçesinde postacı olarak görev yapan Ümit Yakan, eşi Ayşegül Yakan ve oğulları Arda Yakan, uzun süren hazırlık sürecinin ardından YKS heyecanını aynı gün yaşadı.

Üniversite eğitimi hedefleyen aile üyeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav merkezi olarak belirlenen Fatsa Anadolu Lisesi'nde sınava girdi. Aynı okulda sınava giren aile üyeleri, diğer adaylar ile velilerin de dikkatini çekti.

BİRLİKTE HAZIRLANDILAR

Eğitim hayatlarına yeni bir yön vermek isteyen aile bireyleri, sınava birlikte hazırlanmanın kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını ifade etti. Yakan ailesi, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşının olmadığını gösterirken, aynı hedef doğrultusunda emek vererek YKS maratonunu birlikte tamamladı. Eğitim azimleriyle dikkat çeken aile, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla beklediklerini belirtti.

ANNE-KIZ DA SINAVA AYNI ANDA GİRDİ

Karabük'te Oya Karakavuz (49) ile kızı Nil Aslı Karakavuz (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) birlikte girmenin heyecanını yaşadı.

70 YAŞINDAKİ BABA OĞLU İLE SINAVA GİRDİ

Mardin'de 70 yaşındaki Halil Sarıgül, 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Halil Sarıgül, oğlu Zafer Burak Sarıgül ile YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Baba ve oğlu Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanma hedefiyle Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda ter döktü.