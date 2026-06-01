Van'ın Saray ilçesinde geçen ay meydana gelen köpek saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, sahipsiz hayvanlara yönelik önlemler ve yerel yönetimlerin sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hamza'nın amcası Sinan Özsoy, aile olarak saldırı öncesinde belediyeye birçok kez başvurduklarını ancak taleplerinin karşılıksız kaldığını öne sürdü.

"BELEDİYEYİ DEFALARCA UYARDIK"

Olaydan iki gün önce de belediyeye başvurduklarını belirten Özsoy, kardeşinin yetkilileri arayarak bölgedeki köpeklerin toplanmasını istediğini söyledi. Özsoy, "Kardeşim belediyeyi arayarak, 'Gelin bu sokak köpeklerini toplayın, çocuklarımızı parçalayacaklar' dedi. Ancak bu çağrı da dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı. Belediyelere sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımına yönelik kaynak ayrıldığını hatırlatan Özsoy, buna rağmen gerekli çalışmaların yapılmadığını savundu.

"560 KÖPEK TOPLATILDI, HAMZA'NIN ÖLMESİ Mİ BEKLENDİ?"

Saldırının ardından bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyleyen Özsoy, olay sonrasında yüzlerce köpeğin toplandığını belirtti. Özsoy, "Hamza'nın öldüğü günden bu yana 560 köpek toplatıldı. Çalışma yapılması için Hamza'nın ölmesi mi gerekiyordu? Hamza'nın ölmesini mi bekliyordunuz?" diyerek tepki gösterdi.

AİLE BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞIYOR

Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden Özsoy, yaşananların aile üzerinde derin bir yıkıma yol açtığını söyledi. Hamza'nın annesinin olayın ardından ağır psikolojik travma yaşadığını belirten Özsoy, "Bu olayda kadercilik yoktur, ihmal vardır" dedi. Yetkililere seslenen Sinan Özsoy, yaşadıkları süreci doğrudan anlatabilmek için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu talep etti. Özsoy, "Lütfen bize randevu verin, size derdimizi anlatalım" çağrısında bulundu.