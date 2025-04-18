AKP iktidarı 2025'i Aile Yılı ilan edince dar gelirli vatandaşlar gözünü gelecek yardımlara dikmişti. Bakanlıktan yapılan son açıklama ise hayalleri suya düşürdü.

MUTFAK BOŞKEN TOGG ÇAĞRISI

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Düşük gelirli, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize TOGG alımında uzun vadeli finansman desteği sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da duyurduğu ‘İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na destek veren Aile Bakanlığı yaptığı paylaşımı Aile Yılında Ne Yapıyoruz etiketini kullandı.

EN AZ 3 ÇOCUK

Bu destekten yararlanmak isteyen ailelerin en az üç çocuk sahibi olması gerekiyor.