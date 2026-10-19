Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Jhabua bölgesinde yaşayan Arjun adlı genç, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından kendi yaşam alanını oluşturmaya karar verdi. Toprağın altında hazırladığı barınağı yatak, raflar ve yemek pişirme alanıyla donatarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir eve dönüştürdü.

TOPRAĞI KAZARAK KENDİ EVİNİ YAPTI

Arjun, toprağı kazarak oluşturduğu küçük yaşam alanının içini kendi imkanlarıyla düzenledi. Topraktan yaptığı yükseltiyi yatak olarak kullanan genç, üzerine serdiği örtülerle kendisine uyuyabileceği bir bölüm hazırladı.

Duvarlara raflar oyan Arjun, yemek pişirmek için de küçük bir ocak oluşturdu. Barınağın üzerini yağmurdan korunmak amacıyla mavi bir brandayla kapattı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer altındaki evini renkli ışıklarla süslediği de görüldü.

Genç adamın toprağın altında oluşturduğu yaşam alanı, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Görüntüleri izleyenler, Arjun'un kendi imkanlarıyla hazırladığı barınağa farklı yorumlar yaptı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR EVİNE ZARAR VERDİ

Ancak Arjun'un yer altındaki yaşamı, bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla zorlaştı. Fırtına sırasında barınağın üzerindeki branda zarar gördü ve içeri dolan yağmur suyu küçük evi bastı.

Yaşanan su baskını, toprağın altında oluşturulan yaşam alanının olumsuz hava koşullarına karşı ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Arjun'un kendi çabasıyla ev yapmasını takdir ederken, bazıları ise barınağın güvenliğinden endişe duydu. Özellikle yağışlı havalarda su baskını yaşanması ve kapalı alanda ateş yakılması, tartışılan konular arasında yer aldı.