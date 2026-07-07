Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde Mehmet ve Emine Gülen çifti ile oğulları Resul Gülen, birlikte işlettikleri iş yerinde çalıştıkları sırada araçla gelen M.G. ile iş yerinin önünde tartışmaya başladı.

AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G., yanında bulunan silahla ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'e ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Gülen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen ise ambulanslarla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kan donduran saldırı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.G.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.