Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

ARACINA BİNDİĞİ SIRADA SALDIRDILAR

Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi F.K., mesai saatinin tamamlanmasının ardından evine gitmek üzere otoparktaki aracına bindi. Bu sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerin fiili saldırısına uğrayan doktor F.K., aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay yerine gelen ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan aile hekimi F.K. tedavi altına alındı. Doktora saldıran şahısların yakalanması için Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarmanın titiz takibi sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE DOKTORDAN ŞİKÂYET

Hastanede tedavisi süren aile hekimi F.K.'nin kendisine saldıran 2 şüpheliden de resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan çirkin olayın ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.