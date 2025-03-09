14 Mart Tıp Bayramında aile hekimleri, ebe ve hemşireleri iş bırakıyor. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha eyleme hazırlanan ASM çalışanları adına konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.

14 Mart Tıp Bayramında aile hekimleri, ebe ve hemşireleri iş bırakıyor. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha iş bırakacak olan ASM çalışanları, Bakanlığı çözüm bulmaya davet ediyor. Eylemle ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.

Aile hekimleri ve ASM çalışanlarının istekleri

Sağlık Bakanlığını; sağlık sisteminin gerçeklerini görmezden gelmeden ciddiyetle değerlendirmeye, sorunlara sorun ekleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini geri çekmeye ve çözümleri tüm meslek örgütleri ile birlikte bulmaya çağıran Dr. Derya Mengücük, Bakanlığın hala çözümden uzak olduğunu söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir...”

Yeni yönetmelik meslek örgütleri ile hazırlanmalı

Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir an önce uygulamaya koyulmasını isteyen Dr. Derya Mengücük “ Sağlık Bakanlığı, 3-5 dk lık hızlandırılmış değil nitelikli bir sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir” diye konuştu.

Yıllardır 14 Mart Tıp Bayramının sağlık çalışanları için mücadele günü haline geldiğine işaret eden Dr. Derya Mengücük “Taleplerimizi yineliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını hatırlatıyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.