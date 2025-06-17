Alınacak raporlar arasında sürücü belgesi (ehliyet) raporu, sporcu raporu, tek hekim raporu, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu ve yivsiz av tüfeği raporu gibi önemli belgeler yer alıyor. Bu raporların alınabilmesi için vatandaşların 250 TL ödeme yapmaları gerekecek.

ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Rapor ücretleri, aile hekimliğindeki yetkililere doğrudan ödeme yapılarak değil, internet üzerinden ödeme sistemiyle gerçekleştirilecek. Ödemeler, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi sbos.saglik.gov.tr üzerinden ya da karekod taraması ile yapılabilecek.