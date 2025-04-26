İSTAHED Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de halen “özel aşı” statüsünde uygulanan meningokok aşılarının, yaşamsal önemi göz önünde bulundurularak ulusal aşı takvimine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, meningokok enfeksiyonunun hızla seyreden, ölüm oranı yüksek ve kalıcı hasarlara yol açabilen bir hastalık olduğu hatırlatıldı. “Erken tanı ve tedaviye rağmen olguların %8-15’i ölümle sonuçlanıyor. Tedavi edilmezse bu oran %50’ye kadar çıkabiliyor” denilen açıklamada, hayatta kalan bireylerde işitme kaybı, uzuv kaybı ve nörolojik sorunlar gibi ciddi komplikasyonların kalıcı olabileceği vurgulandı.

"BEŞ DOZ AŞI AİLEYİ ZORLUYOR"

Türkiye’de iki ana meningokok aşısı kullanıldığını belirten İSTAHED, bu aşıların hem içerik hem doz açısından ebeveynler için ciddi bir mali yük oluşturduğunu ifade etti.

“En az iki gruptan toplam 5 doz yapılması gereken aşılar oldukça pahalı ve bu durum, çocuklarını korumak isteyen aileleri ekonomik olarak zorluyor” denildi.

HEPATİT B GÜNCELLEMESİ

İSTAHED ayrıca 1 Mayıs 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak yeni Hepatit B aşı düzenlemesi hakkında da bilgi verdi. Buna göre, bebeklere 2., 4. ve 6. aylarda Hexaxim aşısı uygulanacak. Böylece difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, Hib ve Hepatit B’ye karşı koruma tek bir aşıyla sağlanacak.

Hexaxim’in DSÖ onaylı, güvenli bir aşı olduğu vurgulanırken, fazladan Hepatit B antijeni alımının da bilimsel olarak herhangi bir sağlık riski oluşturmadığı kaydedildi.