Sağlık Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı ile hem idari süreçlerin hızlandırılması hem de uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan taslak metne göre, şu an merkezi yönetim (Ankara) kontrolünde ilerleyen sözleşme süreçlerinin yerel birimlere devredilmesi hedefleniyor.

Bu düzenleme hayata geçerse, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşme imzalama yetkisinin valiliklere ve il sağlık müdürlüklerine bırakılması öngörülüyor. Bu değişiklikle bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve yereldeki aksaklıkların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.

8 HAFTA SINIRI PLANLANIYOR

Taslağın en çok dikkat çeken maddelerinden biri ise mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin. Mevcut sistemdeki hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla, görev başında bulunamama süresine yasal bir üst sınır getirilmesi gündemde.