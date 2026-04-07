Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede S.H (35), annesi M.H. (61) ile ağabeyleri K.H. (38) ve E.H'yi (41) silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BİR AĞABEY ÖLDÜ, 1 AĞABEY YARALI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.H. ve M.H. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. K.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli S.H. (35) olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu.