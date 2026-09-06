Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Bolat ve kuzeni Hüseyin Bolat ile Mustafa D. (25) ve kardeşi Zafer D. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında Ertuğrul Bolat ve Hüseyin Bolat, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Mustafa D. ve Zafer D.’nin olay yerinden kaçmasının ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kuzenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ertuğrul Bolat ve Hüseyin Bolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Mustafa D. ve kardeşi Zafer D.’yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.