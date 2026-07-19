Hatay'da başlayıp Kütahya'ya uzanan korkunç cinayetler zincirinin detayları gün yüzüne çıktı. Eniştesi Mehmet Uyğur ve sevgilisi Selbi Uyğur cinayetlerinin baş şüphelisi olan Yaşar Tekeli'nin, 19 yaşındaki yeğeni Nagihan Uyğur'u da akılalmaz bir vahşetle katlettiği belirlendi.
AİLE MECLİSİ İNFAZ KARARI VERMİŞ
Hatay'da işlediği enişte cinayeti nedeniyle 2018 yılında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Kütahya'ya yerleşen Yaşar Tekeli'nin, burada yeğeni Nagihan Uyğur'a cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Tekeli’nin biri resmi, diğeri dini nikahlı iki eşinin bu durumu kabullenemediği ve genç kızı evde istemediği öğrenildi. Yaşananların ardından kurulan aile meclisinde 19 yaşındaki Nagihan Uyğur için "infaz" kararı alındığı belirtildi.
BOĞUP KUYUYA ATTILAR, ÜZERİNİ BETONLA KAPLADILAR
Alınan infaz kararının ardından Yaşar Tekeli ve diğer akrabaları, genç kızı iple boğarak katletti. Cinayetin ardından şüphelilerin, Nagihan Uyğur'un cansız bedenini Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki evin önünde bulunan kuyuya attığı ve cesedin bulunmaması için kuyunun üzerini betonla kapattığı tespit edildi. Bir yıldır kayıp olarak aranan genç kızın cesedi, AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılarak toprağa verildi. Olayla ilgili 8 şüpheliyle birlikte yargılanan Yaşar Tekeli bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HER DETAYI KORKUNÇ
Yeğenini infaz eden Yaşar Tekeli'nin karanlık geçmişindeki diğer iki cinayet de tamamen aydınlatıldı. Tekeli'nin 2011 yılında eniştesi Mehmet Uyğur’u öldürüp akarsu kenarına gömdüğü, 2012 yılında ise bu cinayete iştirak eden sevgilisi ve aynı zamanda eniştesinin gelini olan Selbi Uyğur'u öldürdüğü belirlendi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden açmasıyla, eniştenin eşi Hatice Uyğur suçunu itiraf etti.
14 YIL SONRA KEMİKLERİ BULUNDU
Hatice Uyğur ifadesinde; kardeşi Yaşar Tekeli ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.Ç. ile birlikte gelini Selbi Uyğur’u öldürdüklerini söyledi. Şüphelilerin yer göstermesi üzerine Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde 15 gün süren kazı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 2012 yılından bu yana kayıp olan Selbi Uyğur’a ait kıyafetler ve insan kemikleri 14 yıl sonra toprak altından çıkarıldı. Yapılan DNA incelemeleriyle kimliği kesinleşen cinayetle ilgili olarak Yaşar Tekeli, ablası Hatice Uyğur ve O.Ç. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.