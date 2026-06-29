Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Olayda kullanılan silahla yakalanan komşu M.C. hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılama sürerken, delilleri gizledikleri iddiasıyla tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan M.C., cinayetleri işlemediğini ileri sürerek, Mehmet Kaya'nın önce eşi ve kızını vurduğunu, ardından da yaşamına son verdiğini öne sürdü.

Sanık, olayın ardından silahı yanına aldığını, kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir yakınının nişanına gittiğini ve daha sonra tabancayı bir rögar çukuruna attığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden M.C., tahliyesini talep etti.

Davada yargılanan diğer sanıklar V.E. ve B.K. da suçlamaları kabul etmeyerek önceki ifadelerini tekrar etti ve serbest bırakılmalarını istedi.

Kaya ailesinin avukatları ise sanıkların ifadelerinin çelişkiler içerdiğini savunarak olayın birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği görüşünü dile getirdi. Avukatlar, dosyadaki tüm delillerin toplanmadığını ve soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, delilleri yok etme veya gizleme suçlamasıyla yargılanan V.E. ile B.K.'nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Üç kişiyi tasarlayarak öldürme suçlamasıyla yargılanan M.C.'nin ise tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Tahliye kararının ardından adliye önünde açıklama yapan aile yakınları ve avukatlar, karara itiraz edeceklerini belirtti. Aile üyeleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması ve yeni delillerin değerlendirilmesi amacıyla davayı 23 Ekim tarihine erteledi.