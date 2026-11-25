ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan aile cinayetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Eşi Julie Tkach ve kızları Katharyn ile Lauren’i öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenen 51 yaşındaki Thomas Tkach’ın kurbanlarına ait ön otopsi raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

17 YAŞINDAKİ KIZININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BULGU

Tippecanoe İlçesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, 17 yaşındaki Katharyn Tkach’ın baş bölgesinde birden fazla ateşli silah yaralanması bulunduğu kaydedildi.

Purdue Üniversitesinde öğretim üyesi olan 53 yaşındaki Julie Tkach ile 16 yaşındaki Lauren Tkach’ın da birden fazla ateşli silah yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak anne ve küçük kızın yaralandığı vücut bölgelerine ilişkin ayrıntılar raporda paylaşılmadı.

KIZLARDAN BİRİ BABASI İÇİN POLİSİ ARAMIŞ

Soruşturma kapsamında incelenen 911 acil çağrı kayıtları, olay öncesinde yaşananları da ortaya çıkardı. Kızlardan birinin polisi arayarak babasının elinde silah bulunduğunu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini bildirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, aynı aileden dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CİNAYETLERİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayda Thomas Tkach’ın ölümünün intihar, eşi ve iki kızının ölümlerinin ise cinayet olarak değerlendirildiği bildirildi.

Aile faciasının arkasındaki neden henüz açıklığa kavuşmadı. Ön otopsi raporunda toksikoloji incelemelerinin sürdüğü, sonuçların elde edilmesinin yaklaşık sekiz haftayı bulabileceği belirtildi.