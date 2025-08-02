Şırnak’ta görev yapan borç batağındaki çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, Denizli’de kayınvalidesinin evinde yaşayan eşini ve iki çocuğunu uykularında öldürüp, intihar etti. Cinayetlerin ardında 7 milyon TL çıktı.

İ Z İ N ALIP GELD İ

Kan donduran aile faciası Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Çevik Kuvvet’te görev yapan polis memuru Coşkun Söylemez (35), yıllık izin alarak Denizli’ye kayın validesinin evinde yaşayan eşi ve çocuklarının yanına geldi.

UYKULARINDA KATLETT İ

Dün sabah herkes uykudayken beylik silahını çeken polis, eşi Nazlı (31), kızı Duru (2) ve oğlu Yağız’ı (7) uykularından başlarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan Söylemez kendi yaşamına da son verdi. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A Ğ IT YAKTILAR

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu mor guna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınları nın feryatları ve yaktıkları ağıtlar yürekleri dağladı. Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında dünya evine girdikleri öğrenildi.

EMLAK İŞİNİ BATIRDI

Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Söylemez’in yap sat emlak işinden dolayı 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğin de çevresinden tutarın ancak bir bölümünü temin ettiği öğrenildi. Birkaç gün izin alan polisin, önce ki gün Denizli’ye geldiği öğrenildi.